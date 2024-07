La battaglia della Sardegna contro la speculazione energetica finisce anche sul The Times, primo quotidiano britannico.

“Sardinia says no more wind turbines” titola l’articolo firmato dal giornalista Tom Kington che ripercorre le tappe decisive della battaglia della nuova giunta regionale, guidata dalla presidente Alessandra Todde, contro lo sfruttamento del territorio sardo da parte di multinazionali che hanno presentato decine di progetti per la realizzazione di mega impianti eolici sull’Isola.

Kington si sofferma sulla moratoria presentata dalla governatrice sarda in opposizione al governo centrale, che invece spinge con incentivi per la costruzione dei nuovi impianti basati su energie rinnovabili. In particolare, segnala il giornalista del Times, sarebbero diversi i siti archeologici a rischio: da Su Nuraxi di Barumini alla chiesa di Saccargia risalente al 12esimo secolo.

Non solo, il giornalista britannico riporta la posizione di diversi attivisti impegnati in questa battaglia, in particolare quella di Stefano Deliperi del Gruppo di intervento giuridico e dell’associazione Italia Nostra, che pone l’accento su altri casi analoghi nel resto della Penisola dove, sottolinea, son state presentate complessivamente 738 richieste di impianti eolici. Ma per una rappresentante dell’associazione la verità è una sola: “In Italia non c’è così tanto vento, e gli impianti eolici esistono solo per via dei sussidi”.

