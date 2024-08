La Giunta Comunale di Quartu Sant’Elena ha dato il via libera all’intervento straordinario di riqualificazione del Viale Colombo. L’arteria cittadina collega viale Marconi con il Poetto e per questo è nota anche come “via del Mare”.

Lo snodo stradale, attraversato quotidianamente da migliaia di veicoli provenienti non soltanto dalla città ma da tutto l’hinterland, presenta in alcuni tratti evidenti segni di dissesto. Una condizione che rischia di peggiorare con l’ulteriore incremento dei flussi di traffico previsti dal prossimo avvio dei lavori sul Viale Marconi a cura della Città Metropolitana di Cagliari.

Per questo l’Amministrazione quartese ha deciso di predisporre la pavimentazione del viale Colombo come azione strategica prioritaria all’interno del quarto lotto funzionale di lavori inserito nell’accordo quadro triennale “Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi”.

Il valore dell’intervento è di sei milioni e cinquecentomila euro, varato ad inizio legislatura. Il quarto lotto vede allocate risorse per circa un milione e trecentomila euro all’interno delle quali trovano copertura anche strade che non erano a suo tempo rientrate nel terzo lotto di asfalti appena concluso: oltre al Viale Colombo, si tratta delle via S.Antonio, Don Giordi e San Giovanni.

“Sul viale Colombo è previsto un intervento integrale di manutenzione e rifacimento della pavimentazione stradale, al fine di assicurarne la tenuta proprio in previsione degli incrementi di traffico derivanti dai già annunciati lavori in viale Marconi”, spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Antonio Conti.

“Vogliamo mettere in sicurezza gli automobilisti consegnando loro un’arteria pienamente funzionale e transitabile in ogni suo tratto”.

