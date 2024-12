Il centrodestra ricorda la paternità della riapertura del parcheggio multipiano di via Cesare Battisti. In un post sui social, il consigliere comunale di Alleanza Sardegna Roberto Mura sottolinea il lavoro fatto nella precedente consiliatura, suggerendo alla nuova amministrazione guidata da Massimo Zedda un piano più vasto per il problema parcheggi in città.

“La riapertura del parcheggio di via Cesare Battisti è certamente una bellissima notizia per tutta la Città” premette Mura. “200 posti auto, in una zona molto trafficata e con fortissima carenza di parcheggi, rappresentano un significativo passo in avanti”.

“È evidente che questa riapertura non è sufficiente per soddisfare il fabbisogno di parcheggi di tutta la zona e che risultati di questo tipo sono il frutto di un lavor durato anni: è un vero piacere vedere concluse delle opere iniziate nelle precedenti consiliature”.

Infine il monito alla Giunta Zedda: “Ora è necessario investire su un vero piano straordinario per i parcheggi“.

