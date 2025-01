Christian Solinas è tra i nomi favoriti per diventare il prossimo presidente dell’Autorità Portuale di Cagliari. Il ruolo diverrà vacante in estate alla scadenza del mandato di Massimo Deiana e il nome dell’ex Presidente della Regione Sardegna è tra i più attesi.

La nomina sarà in mano al Ministero dei Trasporti guidato da Matteo Salvini, dunque direttamente politica. Archiviata la legislatura in Regione, da tempo si narra che Christian Solinas abbia puntato il ruolo.

Dalla sua, Solinas possiede un curriculum di posizioni importante: non solo governatore, ma anche assessore ai Trasporti (con Cappellacci), presidente Ersu e Commissario straordinario per le opere pubbliche in Sardegna.

Nel bando non concorsuale si richiedono “competenze trasversali, relazionali, organizzative e manageriali, nonché le aspirazioni e gli interessi professionali connessi all’incarico da svolgere e gli obiettivi che si intenderebbe perseguire”.

