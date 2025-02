Iglesias piange la scomparsa di Giancarlo Siddi, l’allevatore 74enne rimasto vittima ieri di un tragico incidente avvenuto ieri nelle campagne di Iglesias. L’uomo stava lavorando con il suo trattore, impegnato nell’abbattimento di un eucalipto, quando l’albero è crollato improvvisamente, colpendolo e ferendolo mortalmente.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori, allertati da alcune persone presenti in zona. Un’ambulanza medicalizzata e l’elisoccorso dell’Areus sono quindi arrivati rapidamente per prestare le prime cure. Vista la gravità delle ferite, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è arrivato in coma e dopo una breve lotta è spirato.

Siddi era molto conosciuto e stimato per il suo impegno nel settore agricolo. Un’intera vita dedicata al lavoro nei campi, spezzata nel modo più drammatico.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it