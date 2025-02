Geppi Cucciari sarà oggi co-condutrice di Sanremo affiancando Carlo Conti nella serata cover del 75° festival della canzone italiana. La conduttrice sarda ha parlato in sala stampa nelle ore che precedono l’inizio della serata.

“Che tensione ragazzi…Che sguardo ho? Quel misto di gioia, preoccupazione, ansia, il desiderio di non deludere chi ho davanti e me stessa. La serenità non è esattamente la prima sensazione che sfodererei. Ognuno affronta sfide della vita a modo proprio. Ho qui dentro di me tanta gente che parla, un dissidio interiore: vediamo chi ascolterò e chi vincerà”, dichiara Geppi Cucciari.

Infine anche un passaggio sulla politica: “Se manderei un bacio a Meloni? Con il braccio di Elodie glielo mando. Non voterei per Giorgia Meloni nemmeno se mi tagliassero il braccio“.

