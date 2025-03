Bordata di Valerio Scanu a Tony Effe: “Cantare con l’autotune non è un lavoro”

In una intervista a Fq Magazine, il cantante maddalenino ha lanciato un attacco pesantissimo verso il trapper romano, noto per "Sesso e Samba"

Non si ferma il dissing a distanza tra Valerio Scanu e Tony Effe, dopo il botta e risposta degli scorsi giorni. E persino l’intervento di Striscia La Notizia.

In una intervista al Fq Magazine, il cantante sardo ha lanciato una bordata molto pesante verso il trapper.

“Tony Effe fa finta di non conoscermi. Di certo non sa che mi alzo alle sette e faccio altri lavori. Io non lo conoscevo a parte Sesso e Samba. Sanremo io l’ho vinto, lui invece no. Cantare con l’autotune non è un lavoro“.

