Sestu in lutto per Yuri Loi, 10 anni fa la cugina morì nella stessa strada

La famiglia del giovane morto a Sestu per un incidente in moto aveva già subito un tremendo lutto: il paese è sotto shock

Sestu in lutto per Yuri Loi, 10 anni fa la cugina morì...

Un destino tragico, un’ombra che si allunga nel tempo e lega due giovani vite spezzate nello stesso punto. Yuri Loi, 19 anni, ha perso la vita ieri in un incidente stradale in via Cagliari a Sestu, la stessa strada dove, dieci anni fa, morì la cugina Noemi Argiolas.

Era una domenica anche il 29 novembre 2015, quando la Citroën C1 guidata da Noemi, allora 24enne e giovane madre, si schiantò contro un pilone. La ragazza tornava a casa dopo un turno di lavoro e morì sul colpo.

Oggi, quella stessa strada è stata teatro di un nuovo dramma: Yuri, in sella al suo scooter, ha trovato la morte in circostanze altrettanto tragiche, scontrandosi con un’auto. Quella che doveva essere una giornata di festa si è trasformata in un incubo per la comunità di Sestu, sotto shock per la perdita improvvisa di un altro giovane.

Sui social e tra le strade del paese si moltiplicano i messaggi di cordoglio per Yuri, mentre amici e familiari si stringono nel dolore per una tragedia che ha colpito duramente la stessa famiglia, a distanza di un decennio e nello stesso luogo.

La sindaca Paola Secci esprime il cordoglio del paese e annulla la sfilata di Carnevale: “La nostra comunità è straziata dalla tragica scomparsa di un nostro giovane concittadino. Non è pensabile in un momento di dolore così forte portare in strada una manifestazione festosa. D’accordo con l’associazione Friends abbiamo ritenuto opportuno annullare l’evento. Ci uniamo al dolore della famiglia in un rispettoso silenzio”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it