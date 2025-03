Probabilmente le gambe avranno tremato e sicuramente l'offerta avrà lusingato: ma per Barella la permanenza nel campionato italiano è ritenuta primaria

Proposta shock da 35 milioni dall’Arabia: Barella dice no

L’Al Hilal, formazione che milita nel campionato dell’Arabia Saudita, ha effettuato una proposta shock a Nicolò Barella: 35 milioni di euro a stagione per quattro anni. Un piano da 140 milioni al quale il centrocampista cagliaritano, secondo i ben informati, avrebbe rifiutato.

Probabilmente le gambe avranno tremato e sicuramente l’offerta avrà lusingato. Barella è ritenuto uno dei migliori centrocampisti al mondo, a tal punto che l’Inter ha deciso di farne uno dei propri perni. Rinnovandogli il contratto nel 2024 alla cifra di 6,5 milioni di euro (+ bonus) a stagione fino al giugno 2029. Cifra che gli consente di essere il giocatore italiano più pagato della Serie A.

Non è la prima volta in cui l’ex talento del Cagliari si ritrova sotto l’occhio di grandi proposte economiche. In passato su di lui si posarono i desideri di calciomercato di Barcellona, Liverpool, Manchester City e Bayern Monaco. Finora, Barella è rimasto legato all’Inter di cui potrebbe diventare anche il capitano.

