Dolianova, è il giorno del lutto cittadino: oggi i funerali di Giacomo Zucca

Le esequie del giovane deceduto in un incidente in moto lo scorso sabato si svolgeranno questo pomeriggio alle 15.30, nella Cattedrale di San Pantaleo a Dolianova

La comunità di Dolianova si stringe nel dolore. Il sindaco Ivan Piras ha deciso di proclamare il lutto cittadino per la giornata odierna, in occasione dei funerali di Giacomo Zucca, il 32enne deceduto sabato a causa di un incidente con la moto.

Con lui a bordo c’era un amico, rimasto ferito nella caduta e tutt’ora in ospedale. Per Giacomo però non c’è stato niente da fare. “Il senso di smarrimento e di sgomento dinnanzi al triste evento, ha pervaso la comunità di Dolianova lasciandola attonita” si legge nella nota del sindaco Piras. “Il profondo dolore della sua famiglia è diventato dolore condiviso dell’intera comunità”.

Il funerale sarà celebrato questo pomeriggio alle 15.30 nella Cattedrale di San Pantaleo a Dolianova.

