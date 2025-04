Silanus, tragico incidente con un morto: chi era la vittima

Si chiamava Attilio Loi, 76 anni, pensionato di Bosa ed ex venditore di pneumatici, la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri nei pressi di Silanus. Lo scontro ha coinvolto tre auto e causato la morte dell’uomo, mentre altre due persone sono rimaste ferite.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17. L’auto guidata da Loi è finita in cunetta dopo un violento impatto. Per estrarlo dalle lamiere contorte del veicolo sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco. Sul posto anche due equipaggi del 118 che hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato vano.

Ferito gravemente anche un ragazzo di 28 anni, trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale San Francesco di Nuoro. Ferita, ma in condizioni meno gravi, una donna di 39 anni di Sindia, trasportata in ambulanza.

Il tratto di strada interessato è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza delle vetture, resa ancora più difficile dalla presenza di allagamenti causati dalle piogge. Il traffico è ripreso regolarmente soltanto in tarda serata.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco e ai sanitari, anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica dello scontro.

