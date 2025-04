La proroga è arrivata da parte della Protezione Civile fino alle ore 18:00 di oggi, in particolare per le zone di Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro

Maltempo in Sardegna, allerta arancione prorogata fino alle 18:00

La Protezione civile regionale ha prorogato l’avviso di allerta meteo fino alle ore 18:00 di oggi. In particolare, le zone di Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro rimangono soggette a un’allerta di livello arancione, indicante una criticità moderata per quanto concerne il pericolo di frane e smottamenti.

Parallelamente, per le medesime aree di Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro, è stata confermata un’allerta di livello giallo, che segnala una criticità ordinaria in relazione al rischio di allagamenti e inondazioni.

Infine, le aree dell’Iglesiente, del Campidano, della Gallura e del Flumendosa sono state classificate con un’allerta di codice giallo sia per il rischio idrogeologico (frane e smottamenti) che per il rischio idraulico (allagamenti e inondazioni), evidenziando una situazione di ordinaria criticità anche per questi territori.

