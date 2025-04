Attimi di terrore ad Allai per due ragazzini scivolati nel fiume in piena dopo le forti piogge degli ultimi giorni

Allai, due adolescenti trascinati dalla piena del Rio Massari: salvi per miracolo

Un grande spavento, ma per fortuna senza gravi conseguenze. Due bambini sono scivolati ieri pomeriggio nel Rio Massari, ad Allai. I ragazzini, di 12 e 14 anni, sono stati trascinati dalla piena dell’affluente del Tirso, gonfiato dalle abbondanti piogge degli ultimi giorni, sono salvi.

Decisivo l’intervento di alcuni cittadini che, senza esitazione, si sono lanciati in acqua per salvarli. Con l’aiuto di alcune corde, sono riusciti a raggiungerli: uno dei piccoli era riuscito ad aggrapparsi a un ramo, mentre l’altro è riuscito a trovare appiglio a un albero dopo essere stato trascinato dalla corrente per decine di metri.

Entrambi erano infreddoliti ma in buone condizioni. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118, che li hanno visitati e tranquillizzati.

