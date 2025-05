Decadenza Todde, la destra attacca compatta: “Si dimetta”

Dopo le parole pronunciate dal deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Mura, la destra continua a bersagliare la presidente Alessandra Todde. Quest’oggi infatti il tribunale si è pronunciato contro il ricorso da lei presentato in merito alla decadenza.

“Appare nitida la fotografia di una Legislatura che non é mai iniziata per incapacità politica e che probabilmente finirà per lo stesso motivo” afferma Ivan Piras, consigliere regionale di Forza Italia.

Alle sue parole fanno quasi eco quelle di Michele Ennas, segretario regionale della Lega: “La sentenza di oggi conferma ciò che la Lega denuncia da mesi: Alessandra Todde deve andare a casa per palese incompetenza e mancato rispetto delle regole”.

“Un pasticcio senza precedenti – afferma ancora Ennas – causato proprio dal partito che si vantava di essere il partito della trasparenza. Chiediamo con forza che rassegni immediatamente le dimissioni. Si è perso fin troppo tempo: è il momento di restituire la parola agli elettori. I Sardi meritano un governo serio, stabile e capace di affrontare le sfide dell’isola”.

“La legislatura guidata da Todde e dal centrosinistra è fallita miseramente, non solo sul piano politico ma soprattutto su quello giuridico” afferma invece Gianni Lampis, deputato sardo di Fratelli d’Italia.

Il deputato spiega poi che ora serve: “Una proposta politica capace di rispondere con serietà e competenza alle necessità della Sardegna, mettendo al centro del proprio agire il benessere dei cittadini e lo sviluppo del territorio”.

Infine, chiude il deputato sardo Dario Giagoni: “I cittadini sardi hanno diritto a istituzioni trasparenti, elette liberamente e senza ombre di manovre regolamentari abusive. Sin troppi danni sono stati commessi per incapacità e mancata conoscenza della macchina amministrativa dalla compagine che sosteneva, e che forse adesso non sostiene più, la Todde”.

“Occorre restituire subito la parola al popolo sardo con nuove elezioni – conclude Giagoni – Elezioni, mi auguro, che possano garantire dei rappresentati in grado di approvare la manovra finanziaria in tempi utili, che non faccia fughe in avanti con dichiarazioni pessime e fuori luogo, che sappia garantire tutela e rispetto a tutto il popolo sardo”.

