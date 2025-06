In Sardegna, sui dati parziali, si viaggia verso un'affluenza intorno al 25% con meno di un sardo su quattro che si è recato a votare

Referendum, quorum non raggiunto: affluenza nazionale sotto il 30%

Si chiude senza esito la consultazione referendaria su lavoro e cittadinanza. I seggi, aperti per due giorni, hanno registrato un’affluenza nettamente inferiore alla soglia necessaria del 50% più uno degli aventi diritto al voto, rendendo di fatto invalidi i cinque quesiti proposti.

Lo spoglio delle schede, avviato nel pomeriggio di lunedì dopo la chiusura delle urne, ha confermato le previsioni di una bassa partecipazione. I dati definitivi sull’affluenza complessiva si sono attestati ben sotto il 30%, una percentuale insufficiente per il raggiungimento del quorum. In particolare, nella giornata di ieri, domenica, quando le urne erano aperte dalle 7:00 alle 23:00, la partecipazione si era fermata già a un modesto 22,7 per cento.

Gli elettori erano chiamati a esprimersi su cinque quesiti distinti: quattro riguardanti normative sul mondo del lavoro e uno incentrato sul tema della cittadinanza. La mancata partecipazione evidenzia un disinteresse o una scarsa mobilitazione su queste specifiche tematiche, segnando un’altra battuta d’arresto per lo strumento referendario in Italia. L’esito finale non consentirà alcuna modifica legislativa sui punti oggetto della consultazione.

