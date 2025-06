I consiglieri comunali di Centrodestra hanno presentato un'interrogazione scritta a Sindaco e Giunta: "Non possiamo più accettare le gravi condizioni di degrado, proprio di fronte ai presidi scolastici"

Cagliari, degrado in via Talete | L’allarme del Centodestra: “La Giunta intervenga”

I consiglieri comunali di centrodestra di Cagliari hanno presentato un’interrogazione scritta al Sindaco e alla Giunta, in merito al degrado e all’insicurezza in cui versa la zona di via Talete.

“Non possiamo più accettare le gravi condizioni di degrado e insicurezza che affliggono l’area verde di via Talete, proprio di fronte ai presidi scolastici” si legge nella nota.

“È una situazione che denunciamo da tempo e che impone azioni immediate e concrete da parte dell’Amministrazione comunale”.

L’iniziativa sarebbe partita a seguito delle richieste esposte da genitori e insegnanti. Nel corso dei mesi, oltre alla consueta spazzatura, sono state rinvenute delle siringhe.

“L’area verde è resa degradata anche dalle deiezioni degli animali nello stesso luogo in cui giocano i bambini. I giochi per bambini e gli arredi esistenti risultano inadeguati e spesso danneggiati, una condizione – si legge nell’interrogazione – che evidenzia la mancanza di un reale controllo e dell’assenza di un presidio di sicurezza capace di prevenire i fenomeni di degrado e inciviltà”.

“Attendiamo risposte rapide e, soprattutto, interventi concreti: è inaccettabile frequentare un’area insicura e degradata a causa dell’inerzia amministrativa. Chiediamo che si agisca ora per ripristinare decoro, sicurezza e dignità in via Talete” concludono i rappresentanti del Centrodestra.

