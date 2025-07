Fauna marina, dalla Regione fondi per la tutela: 430mila euro annui fino al 2027

Approvata la ripartizione delle risorse per la Rete regionale di conservazione: 6 centri operativi, supporto scientifico e un piano per emergenze e sensibilizzazione

Fauna marina, dalla Regione fondi per la tutela: 430mila euro annui fino...

La Sardegna rafforza il proprio impegno nella tutela della fauna marina con un piano triennale che assicura continuità e risorse alla Rete regionale per la conservazione degli animali marini feriti o in difficoltà. Lo ha annunciato l’assessora all’Ambiente, Rosanna Laconi, dopo l’approvazione da parte della Giunta della nuova ripartizione dei fondi per il periodo 2025–2027.

“Garantire continuità e riconoscimento a chi ogni giorno lavora per la protezione della fauna marina – ha dichiarato Laconi – è un impegno che si rinnova attraverso atti concreti”. La rete operativa, già attiva sul territorio, sarà potenziata grazie a uno stanziamento complessivo di 430mila euro annui, previsto dalle leggi regionali 12 e 13 del 2025.

Il sistema si articola attorno a un coordinamento centrale, affiancato dal Corpo Forestale, dalle Capitanerie di Porto e da 6 strutture distribuite strategicamente sul territorio: 3 Centri di recupero (Asinara, Penisola del Sinis e Pula) e 3 Centri di primo soccorso (Capo Carbonara, Tavolara e Capo Caccia). Ogni centro riceverà rispettivamente 50mila e 30mila euro l’anno, mentre ulteriori 30mila euro sono riservati per l’imminente accreditamento del Parco dell’Arcipelago di La Maddalena.

Accanto all’organizzazione operativa, il Coordinamento potrà contare sul supporto di un Responsabile scientifico e uno sanitario, scelti tra esperti con comprovata esperienza nella ricerca e nella tutela ambientale. “Grazie alla Rete regionale – prosegue Laconi – i Comuni, i cittadini e tutti gli attori istituzionali possono contare su un sistema organizzato, competente e pronto a intervenire in caso di emergenze o segnalazioni. È un presidio tecnico e scientifico insostituibile per la difesa degli ecosistemi marini della Sardegna e per la tutela concreta del nostro patrimonio ambientale”.

La programmazione prevede inoltre fondi dedicati ad attività strategiche. 80mila euro saranno impiegati per l’acquisto di mezzi e attrezzature, 50mila euro andranno al CNR per il monitoraggio satellitare delle specie marine e 30mila euro verranno destinati a iniziative di formazione, comunicazione e sensibilizzazione, tra cui workshop, una mostra fotografica e materiali informativi.

