Valentina Greco ritrovata in un armadio di casa sua: “Era priva di sensi”

Valentina Greco, 42enne cagliaritana di cui non si avevano notizie dallo scorso 9 luglio, è stata ritrovata ieri sera in Tunisia.

La donna risiedeva da alcuni anni a Sidi Bou Said e dopo l’ultima chiamata alla madre del 9 luglio se ne erano improvvisamente perse le tracce. Sotto sollecitazione della famiglia erano dunque partite le ricerche, coordinate anche dalla Farnesina, che ieri hanno portato al ritrovamento.

“L’ambasciata d’Italia a Tunisi, grazie alla eccellente collaborazione con le autorità tunisine, è riuscita a ritrovare Valentina Greco – ha affermato la Farnesina

“Sono in corso verifiche mediche, ma le apparenti condizioni della connazionale non desterebbero al momento particolari preoccupazioni – ha proseguito la Farnesina – La famiglia è stata avvertita e ogni ulteriore informazione verrà offerta dalla famiglia stessa. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fatto una telefonata di cortesia alla madre della connazionale per informarla”.

La donna è stata trovata all’interno di un armadio posto in casa sua e secondo quanto riferito dalle indagini, sembra si stesse nascondendo.

Grande gioia in famiglia ma il fratello Alessio Greco, che era pronto a partire per la Tunisia alla ricerca della sorella, ha affermato all’Ansa di volerci vedere chiaro: “Vogliamo capire bene cosa sia successo, quindi no comment”.

Nei giorni scorsi infatti si era parlato del fatto che la ragazza avesse respinto delle avances di un uomo, ma per il momento non è emersa alcuna correlazione tra i fatti.

Ora però c’è spazio solo per un grande sospiro di sollievo e la gioia di aver ritrovato la propria sorella e figlia: “Sono felicissima – ha detto la mamma di Valentina Greco – ci ho appena parlato. La gendarmeria l’ha trovata in casa, era priva di sensi: è stata portata subito in ospedale. Ci siamo sentite: non so altro, so solo che sta bene. Non poteva aver lasciato i gatti a casa da soli, lo sentivo. Era un particolare fondamentale”.

Di certo la vicenda sarà approfondita fin dalle prossime ore per capire che cosa sia successo. Anche perché la polizia tunisina aveva effettuato un sopralluogo all’interno dell’abitazione ed era risultato quasi tutto in ordine, ma con una peculiarità: mancavano il computer e il telefono cellulare.

