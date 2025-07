Atletica, Laura Frattaroli strabilia all’Eyof: due ori e un argento

Gli anni passano, ma è ormai da un po’ di tempo che l’atletica sarda ha assunto come punto di riferimento per la velocità al femminile la Tespiense Quartu. Dopo Dalia Kaddari, cresciuta nella società isolana ma ora in forza alle Fiamme Oro, è arrivata Laura Frattaroli che ha stupito tutti quanti, una volta di più, in occasione dell’Eyof, l’Euoropean Youth Olympic Festival.

La quattrocentista si è portata a casa la bellezza di tre medaglie: un argento a livello individuale sui 400m con il nuovo record sardo assoluto di 53.71, due d’oro invece dalle staffette con la 4×400 mista e la cosiddetta svedese, ovvero la 4×100/200/300/400.

Nell’ultima staffetta, Frattaroli ha corso un’ottima terza frazione quindi i 300m, di fatto quella che ha dato il via all’allungo decisivo per la formazione azzurra.

Insomma, altre ottime prestazioni che consacrano sempre di più la presenza della velocista nelle Nazionali giovanili. Tant’è vero che si è guadagnata la convocazione anche per gli Europei U20 che si disputeranno in Finlandia a Tampere dal 7 al 10 agosto.

