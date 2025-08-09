I Carabinieri della Compagnia di San Vito hanno tratto in arresto in flagranza 4 persone e denunciato in stato di libertà altre 3

Maxi operazione antidroga tra Cagliari e Nuoro: 4 arresti e 3 denunce

I Carabinieri della Compagnia di San Vito hanno portato a termine un’importante operazione contro il traffico di droga nelle province di Cagliari e Nuoro, con un bilancio di 4 arresti e 3 denunce per detenzione ai fini di spaccio.

L’attività, condotta con perquisizioni nei centri abitati e nelle campagne di Muravera, Villaputzu, Sinnai e Tertenia, ha coinvolto le Stazioni territoriali, il Nucleo Operativo della Compagnia di San Vito, lo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna e le unità cinofile del Comando Provinciale di Cagliari.

Sequestrati oltre 2 chilogrammi di stupefacenti, alcune migliaia di euro in contanti ritenuti provento dello spaccio e nove “bombe carta”. In manette sono finiti due uomini di 31 e 39 anni, entrambi incensurati e residenti a Tertenia, e due soggetti di 31 e 26 anni, pregiudicati, residenti a Sinnai. Denunciate a piede libero altre tre persone.

Secondo gli investigatori, l’operazione ha permesso di individuare canali di approvvigionamento destinati alla piazza di spaccio del Sarrabus, in un contesto più ampio di prevenzione e repressione del fenomeno.

