Italia da urlo, 67-63 in rimonta sulla Spagna: Spissu decisivo

Impresa azzurra sul parquet dell’Europeo. L’Italia di Gianmarco Pozzecco ha battuto la Spagna campione d’Europa con una straordinaria rimonta, imponendosi 67-63 al termine di una gara equilibrata e combattuta fino agli ultimi secondi.

Protagonista assoluto Marco Spissu, che ha messo a referto 7 punti pesantissimi e soprattutto la giocata decisiva a 40 secondi dalla sirena: il fallo conquistato dal playmaker ha spianato la strada al successo azzurro, permettendo di chiudere il match e completare la rimonta.

Complice la sorprendente sconfitta della Grecia priva della stella Antetokounmpo contro la Bosnia, gli azzurri volano al primo posto del girone. Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 4 settembre alle 17.15 contro Cipro: una vittoria, unita a un successo della Spagna sulla Grecia, consegnerebbe all’Italia la vetta del girone.

