Tragedia a Su Gologone, ecco chi era la vittima: addio a Luca Pedrali

Lo scorso settembre aveva conquistato il record italiano di profondità nel Lago di Garda, toccando i 264,8 metri: era un punto di riferimento per il mondo delle immersioni

Aveva 59 anni era un sub esperto ed era venuto in Sardegna per una vacanza insieme ad altri amici subacquei. Un modo per immergersi nei fondali dell’Isola e invece purtroppo la gita si è trasformata in tragedia. È Luca Pedrali lo speleosub che questa mattina ha perso la vita a Su Gologone proprio mentre faceva l’attività che più amava.

Pedrali era noto proprio per i suoi record nel mondo delle immersioni e per le sue esplorazioni estreme ed era diventato un punto di riferimento a livello italiano. Lo scorso settembre aveva conquistato il record italiano di profondità nel Lago di Garda, toccando i 264,8 metri.

Purtroppo qualcosa oggi è andato storto e si ipotizza che l’uomo sia stato colto da un malore. Pedrali era originario di Chiari ma ormai da tempo si era stabilito a Salò.

