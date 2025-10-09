Tragedia a Su Gologone, ecco chi era la vittima: addio a Luca Pedrali

Aveva 59 anni era un sub esperto ed era venuto in Sardegna per una vacanza insieme ad altri amici subacquei. Un modo per immergersi nei fondali dell’Isola e invece purtroppo la gita si è trasformata in tragedia. È Luca Pedrali lo speleosub che questa mattina ha perso la vita a Su Gologone proprio mentre faceva l’attività che più amava.
Pedrali era noto proprio per i suoi record nel mondo delle immersioni e per le sue esplorazioni estreme ed era diventato un punto di riferimento a livello italiano. Lo scorso settembre aveva conquistato il record italiano di profondità nel Lago di Garda, toccando i 264,8 metri.
Purtroppo qualcosa oggi è andato storto e si ipotizza che l’uomo sia stato colto da un malore. Pedrali era originario di Chiari ma ormai da tempo si era stabilito a Salò.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it