Nuovo stadio Cagliari, Giulini: “Speriamo di partire con il bando già nel 2026”

Il presidente del club ha parlato a margine di un incontro con i tifosi tenutosi ad Orani. Un pensiero anche sull'inizio di stagione: "Siamo partiti nel modo giusto"

Giornata piena ieri per il Cagliari che nel pomeriggio ha affrontato in amichevole la propria squadra Primavera, davanti al proprio pubblico, ma che in mattinata con una delegazione di cui ha fatto parte anche il presidente Giulini si è recato ad Orani.

Un nuovo momento di incontro con i propri tifosi, a margine del quale il presidente ha rilasciato alcune dichiarazioni. Diversi i temi toccati, a partire dalla questione stadio: “Stiamo proseguendo il nostro lavoro sul Pef, il Piano Economico Finanziario, che dovremmo presentare in Comune entro la fine dell’anno e a quel punto il Comune avrà la possibilità una volta per tutte di autorizzare il progetto e partire col bando, spero già nel 2026”.

Un pensiero poi sull’inizio di stagione: “Stiamo lavorando bene tutti insieme, tutti sappiamo quanto non sia facile in un campionato molto competitivo, con tante squadre forti e con club che investono tanto grazie a proprietà straniere. Il livello si è alzato, siamo partiti nel modo giusto ma tutti sanno che per confermare il buon inizio occorrerà dare davvero il massimo in ogni occasione, ogni giorno”.

Infine, l’augurio di buona guarigione a Belotti: “L’ho sentito ieri al telefono per parlare del suo percorso di guarigione dall’infortunio, abbiamo parlato un po’, siamo anche onorati che sia arrivato l’in bocca al lupo di Emilio Butragueno e del Real Madrid, pensare che un personaggio così importante nel mondo del calcio e il principale Club calcistico si siano spesi per un gesto così fa piacere e ci onora, e non può che aiutare Andrea a recuperare nel più breve tempo possibile”.

