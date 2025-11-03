Un anticiclone anomalo porta stabilità e temperature sopra la media, anche se aumenterà lo sbalzo termico giorno-notte

Meteo Sardegna: settimana di sole e clima mite, poi torna la pioggia

È iniziato novembre ma l’inverno vero sembra ancora lontano. Un robusto campo di alta pressione si prepara a dominare il Mediterraneo per gran parte della settimana, regalando all’Italia giornate soleggiate e temperature insolitamente miti. Come riportato da Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, l’anticiclone raggiungerà il suo picco tra martedì e mercoledì, portando condizioni quasi primaverili.

Tanto sole da Nord a Sud e temperature in forte aumento, con valori oltre i 18°C e un clima degno di un’anticipata “estate di San Martino”. Nonostante il tepore diurno, però, le notti resteranno fredde: l’elevata escursione termica farà scendere le temperature sensibilmente dopo il tramonto, creando forti sbalzi di temperatura.

Verso la fine della settimana, tra giovedì e venerdì, è previsto un cambiamento. Un fronte atlantico legato a un vortice sul Mediterraneo raggiungerà la Sardegna, portando piogge sulle Isole Maggiori, poi sul Sud dela penisola e sulle regioni adriatiche centrali.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it