Atalanta-Cagliari, le formazioni ufficiali

È tutto pronto per Atalanta-Cagliari, match valido per la 15ª giornata di Serie A in programma questa sera alle 20.45. I rossoblù si presentano a Bergamo con un assetto ormai collaudato e poche sorprese nelle scelte iniziali.

Mister Pisacane conferma la difesa a tre, affidandosi a Zappa, Luperto e Rodriguez come perno arretrato. Sulle corsie laterali spazio a Palestra e Obert, chiamati a garantire spinta e copertura lungo entrambe le fasce.

In mezzo al campo il Cagliari punterà su equilibrio e fisicità con Adopo, Deiola e Folorunsho, incaricati di dare sostanza alla manovra e schermare la difesa. In attacco la responsabilità del gol sarà affidata alla coppia formata da Borrelli ed Esposito.

Le formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Scamacca.

Allenatore: Palladino

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodriguez; Obert, Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho; Borrelli, Esposito.

Allenatore: Pisacane

