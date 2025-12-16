Nubifragi in Sardegna, grossi disagi a Olbia: l’acqua entra dentro le case

Le strade si sono trasformate rapidamente in veri e propri fiumi, lasciando la cittadinanza in preda al terrore

La città di Olbia è stata colpita ieri sera, 15 dicembre, da un violento nubifragio che ha riacceso i timori della drammatica alluvione del 2013. Una pioggia di eccezionale intensità si è abbattuta sul centro urbano, causando vasti e pesanti disagi in diverse aree, incluse le vie centrali e il lungomare.

La situazione più critica è stata registrata nel quartiere di San Simplicio, dove l’acqua ha invaso abitazioni private e attività commerciali. Le strade si sono trasformate rapidamente in veri e propri fiumi, lasciando la cittadinanza in preda al terrore.

Anche il cuore commerciale della città, Corso Umberto I, è stato minacciato dalle inondazioni, con allagamenti che hanno creato problemi significativi a bar e ristoranti.

Attraverso foto e video diffusi sui social network, i residenti hanno documentato lo scenario terrificante vissuto in tarda serata. La città ha attraversato ore estremamente difficili, dimostrando la fragilità del territorio e la costante paura che si ripresenta ad ogni forte precipitazione.

