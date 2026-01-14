Addio all’ex Ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli, sposata con Achille Passoni

Valeria Fedeli si è spenta all'età di 76 anni; era sposata con l'ex parlamentare e commissario del Partito Democratico sardo

Si è spenta all’età di 76 anni Valeria Fedeli, figura di spicco del panorama sindacale e politico italiano, nota per aver guidato il Ministero dell’Istruzione tra il 2016 e il 2018 sotto la presidenza di Paolo Gentiloni. Di origini bergamasche ma residente nella Capitale, aveva costruito una solida carriera all’interno della Cgil, ricoprendo molteplici ruoli di vertice.

Il suo percorso nelle istituzioni ha inizio ufficialmente nel 2012, culminando l’anno successivo con l’approdo a Palazzo Madama nelle file del Partito Democratico. Durante il suo primo mandato parlamentare ha servito come Vicepresidente del Senato. Dopo essere stata rieletta nella tornata elettorale del 2018, ha proseguito la sua attività legislativa fino alla conclusione della legislatura nel 2022.

Nella vita privata era legata sentimentalmente ad Achille Passoni, ex parlamentare e figura nota in Sardegna per aver svolto l’incarico di commissario regionale del PD su nomina di Walter Veltroni.

“Apprendo con dolore e dispiacere della scomparsa di Valeria Fedeli. Ho sempre apprezzato la passione, il coraggio, la competenza e la lealtà che l’hanno sempre contraddistinta nei diversi incarichi istituzionali. Aveva una grande conoscenza dei sindacati, del mondo del lavoro e dell’istruzione. Sono grato di averla conosciuta e di averla incontrata a Cagliari diverse volte in questi anni. Sincere condoglianze alla famiglia”, le parole del primo cittadino di Cagliari Massimo Zedda.

