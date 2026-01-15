Attimi di paura a Sassari, incendio alle cliniche San Pietro

L'allarme è scattato quando le fiamme hanno avvolto un modulo esterno dell'impianto di climatizzazione

Momenti di forte apprensione si sono vissuti nel tardo pomeriggio di ieri presso il complesso ospedaliero delle Cliniche San Pietro di Sassari, a causa di un rogo improvviso. L’allarme è scattato quando le fiamme hanno avvolto un modulo esterno dell’impianto di climatizzazione appartenente alla struttura dell’Aou di Sassari.

La macchina dei soccorsi si è attivata istantaneamente: una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale è giunta rapidamente in viale San Pietro per domare l’incendio, affiancata dal personale addetto alla sicurezza antincendio dell’azienda ospedaliero-universitaria, già impegnato nelle prime manovre di contenimento.

Dopo aver messo in sicurezza l’area interessata dalle fiamme, i pompieri hanno effettuato un’ispezione minuziosa e approfondita all’interno dei locali. I controlli si sono concentrati in particolare sui reparti di diagnostica, dove fortunatamente non sono stati riscontrati danni né criticità strutturali, scongiurando conseguenze più gravi per l’attività ospedaliera.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it