Cagliari, stretta sull’abbandono di rifiuti: sanzione alla Marina

Proseguono a Cagliari i controlli contro l’abbandono dei rifiuti. Gli agenti del nucleo Igiene del suolo hanno individuato un nuovo responsabile, nell’ambito delle verifiche che interessano diversi quartieri della città.

L’ultimo intervento ha riguardato il quartiere Marina di Cagliari, dove un uomo è stato sanzionato per aver scaricato rifiuti in strada, in violazione delle regole sulla raccolta differenziata e sul decoro urbano. Dagli accertamenti è emerso inoltre che il soggetto non risultava iscritto alla Tari, configurandosi come evasore totale del tributo sui rifiuti.

A rendere più severo il quadro sanzionatorio è l’entrata in vigore delle nuove norme nazionali contro il degrado urbano. L’abbandono di rifiuti non è più considerato una semplice violazione amministrativa: chi viene colto in flagranza rischia una multa a partire da 1.000 euro, importo che può raddoppiare in presenza di rifiuti pericolosi.

