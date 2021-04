I carabinieri di Giba (Su), nel corso dei vari controlli tesi a verificare il rispetto delle misure di contenimento contro la diffusione della pandemia, hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari un operaio 50enne di Siliqua.

L’uomo, contravvenendo alle disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19, sottoposto a controllo a Piscinas (Su) sebbene sorpreso senza i dispositivi di protezione individuale, ha rifiutato di indossarli nonostante l’invito dei militari.

Sono complessivamente cinque le persone sanzionate per essere state sorprese a circolare senza mascherina, due a Cagliari in Via Is Mirrionis, uno a Serramanna e uno a Serrenti.