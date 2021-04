Il valore dell’Rt nazionale scende a 0,92, in calo anche il valore dell’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti. La situazione però non è migliorata in tutte le Regioni: Campania, Valle D’Aosta e Puglia dovrebbero infatti restare regioni rosse.

Non solo, la Sardegna, secondo l’Agenzia nazionale Ansa, da arancione dovrebbe invece passare in zona rossa, sulla base dei dati del nuovo monitoraggio Iss-Ministero della Salute.

Tornano in arancione Piemonte, Lombardia, Friuli, Emilia Romagna e Toscana. Resta in dubbio la situazione della regione Calabria attualmente rossa.