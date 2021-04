“Chiediamo al presidente della Regione Christian Solinas e all’assessore alla Sanità Mario Nieddu di fare quanto è in loro potere per inserire i lavoratori di supermercati, uffici e negozi di beni essenziali fra le categorie che usufruiscono delle vaccinazioni prioritarie. Si tratta di persone che svolgono un’attività essenziale e che ogni giorno si trovano a contatto con decine di migliaia di cittadini. Ciò li rende di per sé una categoria molto esposta ai rischi di contaminazione dal virus, nonostante le strutture in plexiglass e i dispositivi anticontagio, perché il flusso di persone con cui vengono a contatto è altissimo”, chiedono i portavoce di Luberu in una nota stampa.

“Non si può ritardare una vaccinazione urgente per queste persone che hanno necessità di essere tutelate dai rischi legati alla professione, così come è già stato fatto per altre categorie esposte – si legge nel comunicato – chiediamo perciò che tutti i lavoratori di supermercati, uffici e negozi di beni essenziali, indipendentemente dalla loro età anagrafica, vengano inclusi immediatamente nelle liste delle vaccinazioni prioritarie”.