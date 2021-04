Secondo i dati del Ministero della Salute, sono 16.974 le persone positive al nuovo coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Sono invece 380 le vittime in un giorno (ieri erano 469).

Sono 319.633 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, 15mila in meno rispetto alla giornata di ieri (333.766). Il tasso di positività è del 5,3%, ieri era stato del 4,8%.