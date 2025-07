Province, arriva la conferma sulle elezioni: saranno a settembre

Le elezioni per i presidenti e i consiglieri delle province si terranno a settembre. Lo ha confermato quest’oggi la presidente Todde al termine del vertice di maggioranza avvenuto poco prima della riunione di Giunta.

“La situazione è semplice: abbiamo una legge che è stata votata e che è in vigore e io mi devo attenere a quella. Non ho mai proposto una proroga per le elezioni, quello spetterebbe al Consiglio regionale, ma non c’era all’orizzonte alcuna variazione” ha affermato la presidente.

Il primo appuntamento è fissato per fine luglio, quando verranno indette le elezioni che poi si terranno appunto in autunno: “Andremo linearmente secondo la legge che è stata licenziata tempo fa in Consiglio regionale – ha ribadito Todde – oggi la cosa importante era verificare con la maggioranza, alla luce di un passaggio così importante, le varie posizioni all’interno”.

Si è parlato poi anche dell’assestamento di bilancio da 800 milioni, che verrà approvato questa sera, in modo da poter dare il via all’iter.

