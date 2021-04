Restano abbastanza stabili, con un leggero calo, i nuovi contagi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, con 13.158 positivi, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.817. I decessi sono invece 217, contro i 322.

I ricoveri in terapia intensiva per Covid calano di 32 unità rispetto ai dati di sabato 24 aprile, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 114 (ieri 143). Calano anche le ospedalizzazioni nei reparti ordinari, con 309 degenti in meno.

I tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore risultano essere 239.482, circa 20mila in più rispetto a ieri, e hanno evidenziato un tasso di positività del 5,5%.