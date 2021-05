Incidente mortale questo pomeriggio intorno alle 17 nelle campagne di Gonnosfanadiga (Su), in località Santa Maria. Un allevatore di 61anni U.C., sposato, è salito sul capannone per il ricovero degli attrezzi dell’azienda agricola che ha in affitto per fare una manutenzione ma ha ceduto un lastrone di eternit ed è precipitato al suolo da un’altezza di circa 5 metri.

L’uomo è morto sul colpo. Immediato l’intervento di un equipaggio del 118 che non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Villacidro e della Stazione di Gonnosfanadiga per i rilievi.