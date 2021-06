Intervento dei Vigili del fuoco di Sassari, intorno alle 11:00 di questa mattina sulla Sp 73 in direzione Cugnana, per un incidente stradale frontale.

Sul posto è stata inviata la squadra di Olbia che si è occupata di estrarre il conducente dalle lamiere di una Fiat Panda: il ferito era rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, ed è stato soccorso dagli operatori dei Vvf con l’ausilio delle cesoie e di un divaricatore. L’uomo è stato successivamente affidato al personale medico e trasportato all’ospedale di Olbia con l’ausilio dell’elisoccorso, mentre il conducente della Fiat Punto, seconda auto rimasta coinvolta nel sinistro, è stato trasportato nello stesso nosocomio in un’ambulanza medicalizzata del 118.

Non sono stati segnalati altri feriti. Sono in corso i rilievi da parte della Polizia municipale e della Polizia stradale per accertare le cause dell’incidente.

