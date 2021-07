Tappa numero 3 per la 35esima edizione di Goletta Verde 2021, la storica campagna estiva di Legambiente in difesa delle acque e delle coste italiane, che quest’anno torna a navigare dopo la breve pausa dell’anno scorso.

Il motto di quest’anno, Non ci fermeremo mai, accompagna l’imbarcazione nel suo viaggio in difesa delle coste e del mare. Goletta Verde è supportata dall’aiuto di centinaia di volontari e volontarie impegnati nel campionamento delle acque e nella ricerca di situazioni critiche e inquinamento su tutto il territorio nazionale.

Erosione costiera e dissesto idrogeologico, beach e marine litter, porti, eolico off-shore, lotta alla crisi climatica e alle fonti fossili, depurazione dei reflui, aree marine protette, bonifiche dei territori inquinati, contrasto all’inquinamento da plastica in mare sono i grandi temi della campagna di quest’anno, che è partita da Genova a inizio luglio e si concluderà in Friuli Venezia Giulia a metà agosto.

I cittadini e le cittadine potranno contribuire tramite il form di SOS Goletta segnalando a Legambiente situazioni sospette di inquinamento di mare, laghi e fiumi, fornendo all’associazione e ai suoi centri di azione giuridica informazioni essenziali che permetteranno di valutare le denunce alle autorità competenti.

Anche questa edizione vede come partner principali CONOU, Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, e Novamont, azienda leader a livello internazionale nel settore delle bioplastiche e dei biochemicals. Media partner il mensile di Legambiente, la Nuova Ecologia.

La Goletta Verde arriva a Olbia presso il Molo Brin con un ricco programma di attività. Si comincia il 9 luglio mattina, con un incontro che verterà sul tema del PNRR e la mitigazione del rischio idrogeologico, nel pomeriggio verrà presentata la mostra “Plastica o Conchiglie?” e dei laboratori sul problema delle plastiche in mare che si replicheranno anche sabato 10 luglio pomeriggio.

Il 10 luglio mattina Goletta Verde salperà alla volta di Capo Ceraso, accompagnata nella navigazione da barche, canoe e SUP, contro i progetti di realizzazione di nuove lottizzazioni industriali e residenziali. Alle 21 del 10 luglio si concluderanno le attività della tappa sarda con un momento musicale: il trio Estemporanea suonerà a bordo di Goletta Verde.

La conferenza stampa di presentazione dei risultati delle analisi dei campioni d’acqua prelevati dai volontari di Goletta Verde lungo le coste della Sardegna si terrà a Cagliari, lunedì 12 luglio.

La Goletta Verde sarà ormeggiata presso il molo Brin di Olbia.

Il programma di Goletta Verde 2021 in Sardegna

OLBIA – Venerdì 9 luglio |a bordo di Goletta Verde, Molo Brin | ore 10.45 | Incontro “Il PNRR e la mitigazione del rischio idrogeologico” – Confronto tra le istituzioni regionali, esperti e i sindaci dei comuni maggiormente colpiti dagli ultimi avvenimenti e disastri legati al dissesto idrogeologico

Intervengono:

Annalisa Colombu, Presidente Legambiente Sardegna

Marta Battaglia, Direttore Legambiente Sardegna

Serena Carpentieri, Vicedirettrice generale di Legambiente

Sibilla Amato, Portavoce di Goletta Verde

Gianni Lampis, Assessore della Difesa dell’Ambiente Regione Autonoma della Sardegna

Bernardo Marino, Parlamentare

Fausto Pani, Geologo del Comitato scientifico di Legambiente Sardegna

Cinzia Sposito, Presidente Circolo Legambiente Gallura

Settimo Nizzi, Sindaco Comune di Olbia

Augusto Navone, Candidato Sindaco Comune di Olbia

Giovanni Tilocca, Geologo

Paolo Bittu, Ingegnere

Sono stati invitati i sindaci dei comuni colpiti da alluvioni: Assemini, Bitti, Capoterra, Posada, Terralba, Torpè, Uras, Uta, Villagrande Strisaili

OLBIA – Venerdì 9 luglio |Porto, Molo Brin | dalle ore 18.00 alle ore 20 | “Plastica o Conchiglie?” Mostra, laboratori e citizen science per conoscere e prevenire il problema dei rifiuti in mare, per la riduzione dei rifiuti in plastica e la difesa dell’ecosistema marino.

Partecipano Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo; il Parco Nazionale dell’Asinara; il CEAS Casa delle Dame di Posada; il Circolo Legambiente S’Arrulloni Terralba e Legambiente Sardegna

OLBIA – Sabato 10 luglio |Olbia porto, Molo Brin | ore 10 |In navigazione con Goletta Verde per la difesa di Capo Ceraso

Mobilitazione con barche, canoe e SUP, contro i progetti di realizzazione di nuove lottizzazioni industriali e residenziali. Previsto alle ore 10:30 il passaggio a Cala Saccaia e Sa Testa e alle ore 11:30 il passaggio a Punta Ruia fronte spiaggia Laura.

OLBIA – Sabato 10 luglio |Olbia porto, Molo Brin | dalle ore 18.00 alle ore 20 | Si replica l’appuntamento “Plastica o Conchiglie?” Mostra, laboratori e citizen science per conoscere e prevenire il problema dei rifiuti in mare, per la riduzione dei rifiuti in plastica e la difesa dell’ecosistema marino.

OLBIA – Sabato 10 luglio |Olbia porto, Molo Brin | ore 21| Estemporanea in concerto. Momento musicale con il trio Estemporanea a bordo di Goletta Verde per la festa di inaugurazione del nuovo Circolo Legambiente Gallura

CAGLIARI – Lunedi 12 luglio |Sede della Lega Navale, Su Siccu, via Salvatore Caboto | ore 10.30 | Conferenza stampa di presentazione dei risultati del monitoraggio di Goletta Verde in Sardegna.

