Sono circa 120 – 130 gli italiani che si trovano bloccati a Malta, in regime di quarantena, e che, secondo quanto si è appreso, sono riusciti a mettersi in contatto con l’Ambasciata italiana la quale si sta occupando di radunarli in un albergo di St. Julian’s.

Si tratta in gran parte di ragazzi e adolescenti in vacanza o studenti delle scuole estive di lingua inglese, che però chiuderanno da mercoledì 14 luglio.

I positivi al Covid-19 per ora risulterebbero essere una cinquantina, mentre gli altri sono in isolamento perché entrati a contatto con i contagiati.

