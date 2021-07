USB/Pensionati denuncia la situazione in cui versa la farmacia di via Bizet a Quartu Sant’Elena, che, come riporta il sindacato, “aveva orari di apertura tre volte la settimana, li ha ridotti prima a due e adesso ad un solo giorno: il mercoledì dalle ore 14 alle 17”.

“Sono state indicate anche delle alternative, dicendo che alle persone provenienti da Burcei, Donori, Dolianova ecc… si sarebbe potuto risparmiare questo supplizio, facendo sì che essi potessero ritirare questi ausili nelle farmacie dei loro paesi”.

“L’insensibilità dell’assessore alla Sanità, dei Sindaci dei comuni interessati e dei dirigenti dell’ATS hanno fatto sì che il problema si aggravasse fino al punto di ridurre gli orari di apertura – si legge nell’Usb – per questo motivo pensionati, utenti e caregiver con gli ombrelloni da spiaggia protesteranno durante l’orario di apertura della Farmacia dalle ore a Quartu, a partire dalle ore 14:00 di mercoledì 14 luglio”.

