Cagliari, non solo Folorunsho: a centrocampo si segue anche Pessina

Il Cagliari si sta muovendo sul mercato in entrata per regalare nuovi innesti al tecnico Fabio Pisacane che, fino al 22 luglio, sarà impegnato nel ritiro estivo in val Camonica a Ponte di Legno e Tonale.

Il direttore sportivo Angelozzi ha stilato una lista di obiettivi su cui provare ad affondare il colpo su cui figura il nome di Michael Folorunsho del Napoli. I partenopei vorrebbero cedere il giocatore considerato un esubero in rosa, e la trattativa sarebbe ormai giunta agli ultimi dettagli come riporta l’espero di mercato Alfredo Pedullà.

Sempre per il centrocampo gli occhi del Cagliari si sono posati anche sul capitano del retrocesso Monza, Matteo Pessina. L’ex Atalanta e campione d’Europa con l’Italia nel 2021 porterebbe esperienza e dinamismo al centrocampo rossoblù, con costi decisamente abbordabili visto che il club brianzolo giocherà il prossimo campionato di Serie B.

