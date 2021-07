Nelle prossime ore, il Governo Draghi lavorerà per mettere a punto i 3 temi principali di cui si discuterà durante la cabina di regia: green pass, dosi minime per ottenerlo e zone gialle con la revisione dei parametri per l’assegnazione di regole.

L’incontro dovrebbe tenersi mercoledì mattina. “Dopo le indicazioni del Cts la politica deciderà e credo che si andrà verso la concessione del Green pass solo dopo la doppia dose di vaccino”, ha dichiarato il il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. È molto probabile, quidni, che l’esecutivo non seguirà il modello francese sul green pass, che invece verrà usato per gli eventi pubblici e solo per chi ha ricevuto anche la seconda dose di uno dei vaccini anticovid.

Per quanto riguarda la revisione dei parametri per le zone gialle, si durante la cabina di regia si discuterà se dare maggior peso ai ricoveri e meno ai contagi (soluzione che metterebbe d’accordo anche le richieste delle Regioni).