Incendio alle porte di Carbonia: evacuate case, in volo Canadair e Super Puma

Vasto incendio a Carbonia dove le fiamme hanno messo in pericolo delle abitazioni che sono state evacuate: in volo diversi mezzi aerei antincendio

Un vasto incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio alle porte di Carbonia, mettendo in allarme tutta la zona sud-occidentale della Sardegna. Le fiamme sono divampate a ridosso di via Dalmazia, nei pressi di un campo rom, e spinte dal vento hanno rapidamente raggiunto l’area di Sirai, lambendo abitazioni e strutture produttive.

L’allerta è immediatamente scattato. Dalla zona si è alzata una densa colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri. Le squadre a terra dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale e della Protezione civile si sono attivate per circoscrivere il fronte del fuoco, mentre dal cielo si sono alzati in volo due elicotteri leggeri e un Super Puma. Da Olbia sono stati inviati due Canadair per potenziare le operazioni di spegnimento.

Per precauzione, diverse famiglie residenti nella zona di Sirai sono state evacuate, così come il vicino campo rom. Gli operatori antincendio hanno anche messo in sicurezza un distributore di carburanti e un caseificio situati in prossimità dell’incendio.

