Sarà il conduttore televisivo Michele Mirabella a chiudere la XIII edizione di Notti a Monte Sirai. La serata conclusiva – in programma il prossimo 31 luglio alle 21,30 – sarà dedicata al Sommo Poeta, Dante Alighieri, nel settecentesimo anniversario della morte. Lo spettacolo andrà in scena nel parco archeologico di Carbonia, a Monte Sirai.

Il “professore” di Rai Due condurrà gli spettatori in un coinvolgente percorso su Dante: un viaggio arricchito da molteplici riferimenti ad altri “grandi” della tradizione letteraria, che farà dello spettacolo un vero e proprio excursus nella storia della letteratura italiana nei secoli. La narrazione, sotto forma di chiacchierata con il pubblico, si unirà infatti alla lettura di alcuni passi immortali.

La manifestazione Notti a Monte Sirai è stata organizzata dall’Amministrazione Comunale di Carbonia, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica e il sostegno della Fondazione di Sardegna e della Regione. Lo spettacolo, organizzato dall’Associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo, aveva tre appuntamenti in calendario: il 18 luglio Stefania Rocca, il 25 luglio Ascanio Celestini, e si chiuderà appunto il 31 luglio con lo spettacolo di Michele Mirabella.

