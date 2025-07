La Giunta ha dato oggi il via libera alla misura che mira a combattere la dispersione idrica. Secondo le stime si dovrebbero risparmiare 6,7 milioni di metri cubi d'acqua annui

Sardegna, stanziati 50 milioni per le reti idriche

Sono 50 milioni di euro i fondi stanziati per combattere la dispersione idrica in Sardegna. Il via libera è arrivato oggi dalla Giunta regionale.

Una mossa che punta a combattere la crisi che ciclicamente si abbatte sull’Isola e che andrà in aiuto ai comuni che vivono le condizioni più complesse.

“Con questo provvedimento mettiamo mano concretamente a una delle emergenze strutturali più gravi della nostra Isola” ha affermato la presidente della Regione Alessandra Todde.

Secondo le stime, dovrebbe essere possibile recuperare un volume annuo complessivo pari a 6,7 milioni di metri cubi d’acqua. I finanziamenti saranno inviati all’Egas, Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna e saranno impiegati per realizzare degli interventi, tramite Abbanoa, di risanamento delle reti idriche di 15 comuni.

Tra i comuni destinatari delle misure si contano Sassari, Alghero, Quartu, Nuoro, oltre a Ittiri, Ploaghe, Buddusò, Dorgali e Posada. Infine ci saranno anche San Gavino Monreale, Sanluri, Villasor, Sant’Antioco e Villaputzu.

