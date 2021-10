Lo storico hotel Panorama, una delle più blasonate strutture ricettive di Cagliari, chiude definitivamente i battenti. La proprietà, Sares srl, ha deciso di attivare la procedura di concordato preventivo presso il Tribunale di Cagliari. La situazione di crisi dell’albergo di Viale Diaz è deflagrata con la pandemia e ora si attende un eventuale acquirente per far ritornare l’hotel cagliaritano ai vecchi splendori. In caso contrario a decidere la liquidazione sarà un commissario nominato dal tribunale. I 27 dipendenti della struttura, che ieri hanno manifestato fuori dall’albergo reclamando gli stipendi arretrati, sono fermi dal 21 dicembre scorso, con la cassa integrazione che scadrà a giorni.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it