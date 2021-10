È stato ritrovato ieri all’angolo tra via Sardegna e via Napoli, nel bel mezzo del centro storico di Cagliari. Un antico materasso stantio, abbandonato da qualche geniale cagliaritano in una delle zone cartolina della città, è stato immortalato dall’obiettivo attento del consigliere comunale Marcello Polastri. “Questo rifiuto “preistorico” più simile ad una tana per ratti, dunque stantio, fuoriuscito da chissà dove – scrive Polastri – è stato segnalato a chi di competenza affinché scomparendo potrà cedere il posto ai passi dei turisti e dei cittadini cagliaritani. Lontani da occhi inorriditi”.

