I casi Covid in Sardegna diminuiscono ancora di un terzo. A confermarlo è la Fondazione Gimbe, nel suo monitoraggio giornaliero. Nella scorsa settimana (13-19 ottobre), infatti, si è registrato un miglioramento per i casi attualmente positivi per 100mila abitanti (92) e si è evidenziata anche una diminuzione dei nuovi casi (-30,9%) rispetto alla settimana precedente.

Restano sotto il limite di capienza massima i posti letto in area medica (3%) e in terapia intensiva (5%) occupati da pazienti Covid.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it