La denuncia arriva dalla giornalista sarda del Corriere della Sera, Elvira Serra, che nel suo profilo Twitter scrive: “Potete spiegarmi che strana forma di continuità territoriale è stata concordata con Volotea, se nel biglietto Linate/Olbia non è incluso il bagaglio in stiva e se per aggiungerlo si pagano A/R 104,32 euro in più?”.

Potete spiegarmi che strana forma di continuità territoriale è stata concordata con @volotea se nel biglietto Linate/Olbia non è incluso il bagaglio in stiva e se per aggiungerlo si pagano A/R 104,32 euro in più? @UnioneSarda @lanuovasardegna pic.twitter.com/yBM8sdersq — elvira_serra (@elvira_serra) November 1, 2021



Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it