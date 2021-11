Questa mattina a Cagliari, nel quartiere Castello, i carabinieri sono intervenuti per smantellare una rete specializzata nella vendita di cocaina, hashish e marijuana. Sono sei le persone tratte in arresto in carcere mentre cinque restano ai domiciliari.

Secondo quanto riportato dagli investigatori, è dal punto più in alto della città che partiva la “merce”, venduta poi in altri quartieri. Dalle indagini coordinate dalla Procura di Cagliari, inoltre, ci sarebbero un’altra ventina di persone coinvolte, tutt’ora a piede libero.

Sono in corso le operazioni e si attendono gli esiti definitivi delle indagini.

